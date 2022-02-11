На юге Петербурга после аварии заменили семь метров трубопровода

В Кировском районе Петербурга после коммунальной аварии заменили семь метров трубопровода. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Петербург».

Работы завершились раньше установленного срока. Специалистами были заменены семь метров аварийного трубопровода, а также проведены диагностические мероприятия. В настоящее время система работает в штатном режиме.

«При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — рассказали представители организации.