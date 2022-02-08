В ночь на среду петербуржцев снова ждут замарозки

В Петербурге в ночь на среду ожидается минусовая температура, которая утром сменится оттепелью. Об этом 8 февраля сообщает ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, ночные минусовые температуры уже утром сменятся оттепелью, что заставит жителей города испытывать значительные неудобства при передвижении.

«Сегодня Северная столица останется на периферии североатлантического циклона, и в регионе сохранится облачная погода, вновь пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами образуется гололедица. А вот поступление тёплого воздуха к берегам Невы ослабеет, и температурный фон немного понизится», — рассказал Леус своим подписчикам в социальных сетях.