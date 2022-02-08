В Петербурге появятся 57 новых трамваев

Контракт на поставку для петербургского «Горэлектротранса» 57 трамваев на общую сумму почти в 7 миллиардов рублей выиграла ПК «Транспортные системы». Об этом 8 февраля сообщается в итоговом протоколе аукциона.

Предприятие стало единственным участником, в связи с чем торги были признаны несостоявшимися и контракт отошел ПК «ТС». При этом спецификация в техзадании и ориентация на двухсекционные трамваи уже указывала на вероятного победителя.

Из 57 новых составов со стопроцентно низким полом только три будут трехсекционными. Данная закупка, как сообщается, станет крупнейшей за последние несколько лет.