На петербургской станции метро «Пионерская» ограничивают вход

В Приморском районе Петербурга по утрам ограничивают вход на станцию метро «Пионерская». Об этом 8 февраля сообщают в своем телеграм-канале представители подземки.

Ограничение на вход в утренние часы действует с 7:30 до 10 часов, вечером же вход полностью закрывается с 17 до 19:10. Данные ограничения действуют исключительно по будним дням, до окончания ремонтных работ.

«Время закрытия вестибюля на вход может меняться в зависимости от фактического пассажиропотока на выход. Просим заранее планировать маршрут поездок», — пояснили в пресс-службе метрополитена.