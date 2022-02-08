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«Невский экологический оператор» купил за полмиллиарда рублей завод на Волхонке

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© Фото: pixabay

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«НЭО» стал един ставенным участником торгов.

Единый региональный оператор по обращению с отходами «Невский экологический оператор» купил почти за полмиллиарда рублей завод механизированной переработки на Волхонском шоссе. Об этом 8 февраля сообщает «Деловой Петербург». 

Кроме зданий оператор получит права на аренду земельного участка площадью 18,3 га. «Невский экологический оператор» стал единственным участником торгов. Стоимость сделки составила около 450 миллионов рублей. 

На выкупленной территории будет построен новый мусороперерабатывающий комплекс мощностью до 600 тысяч тонн в год переработанного материала. Отмечается, что новый владелец сохранит основные производственные цеха и административные постройки, а также займется производством альтернативного топлива и органических отходов.

 

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