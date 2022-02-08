В Петербурге идут обыски в дорожных и коммунальных организациях

Следственные действия сегодня проходят в коммунальных структурах Петербурга, ответственных за уборку города. Об этом 8 февраля сообщает «Фонтанка» со ссылкой на правоохранительные органы.

Проверки проходят сразу в нескольких районах Северной столицы. Обыски могут быть связаны с неудовлетворительной работой служб этой зимой. Город зарос снегом и льдом, а горожане ежедневно травмируются на неубранных улицах.

Так, утром 8 февраля в Выборгском районе погиб 29-летний дворник из Узбекистана, на голову которому с крыши свалилась глыба льда.