В центре Петербурга появится арт-пространство по мотивам творчества Петра Чайковского

На Думской улице в Центральном районе Петербурга появится многофункциональное арт-пространство по мотивам произведений композитора Петра Ильича Чайковского. Об этом 7 февраля сообщает на своей странице в социальной сети Instagram председатель комитета по культуре Федор Болтин.

Организаторы вместе со специалистами уже приступили к проектированию и реконструкции помещений, находящихся в здании бывшей городской думы.

Глава ведомства также отметил, что арт-пространство расположится на нескольких этажах. Посетители смогут осмотреть различные мультимедийные зоны, а также посетить новый концертный зал. Первые мероприятия запланированы на 2024 год.