В петербургском Ботаническом саду зацвела королевская стрелиция

В Петроградском районе Петербурга на территории Ботанического сада Петра Великого зацвела королевская стрелиция. Об этом сообщили на страницах в социальных сетях представители сада.

«Цветок райской птицы» раскрыл свои бутоны для посетителей Субтропического оранжерейного маршрута.

«Королевская стрелиция — "цветок райской птицы" — начала цветение. Ботаническое название дано в честь принцессы Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой, супруги британского короля Георга III, патронессы Королевских ботанических садов Кью, в коллекции которых впервые в Европе появился этот вид», — рассказали сотрудники Ботанического сада.