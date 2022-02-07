У «Московской» появится дополнительная остановка экспресс-автобуса до Пулково

В Московском районе Петербурга накануне вечером на капитальный ремонт закрылся второй вестибюль станции метро «Московская». Об этом 7 февраля сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городской подземки.

Ремонт вестибюля предварительно займет 11 месяцев. Вход и выход из подземки осуществляется через первый вестибюль с выходом на улицу Типанова. При этом и там вход будут ограничивать по будним дням с 07:30 до 10:00 и с 17:00 до 19:00.

В ходе работ будут заменены облицовка стен и пола, системы вентиляции, электрические сети, восстановлена гидроизоляция наклонного хода и проведен ремонт эскалаторов.

Также в пресс-службе Комитета по транспорту сообщили, что с 7 февраля на автобусном маршруте-экспрессе № 39Э от «Московской» до аэропорта «Пулково» заработает дополнительная остановка на улице Типанова у первого вестибюля.