Директором «Ленсвета» назначен Владимир Резниченко

Новым директором СПб ГБУ «Ленсвет» станет Владимир Резниченко. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба вице-губернатора Сергея Дрегваля.
Свой пост Резниченко официально займет с 7 февраля. Вице-губернатор отметил, что знание экономики, управленческий опыт и понимание энергетических процессов позволят новому главе «Ленсвета» преуспеть на новой должности.
«Необходимы новые подходы как к внутренней, так и внешней деятельности «Ленсвета», появление свежих экономических подходов к эффективному расходованию бюджетных средств и расширению списка внебюджетных источников финансирования», — подчеркнул Дрегваль.