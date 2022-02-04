В Петербурге 14 мая откроется обновленный Дом книги

Обновленный Дом книги откроется в доме Зингера на Невском проспекте уже 14 мая. Об этом 4 февраля сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского.

Уже в скором времени состоится судебное заседание, в ходе которого помещение в доме Зингера должны вернуть собственнику здания, «ЗАО «Зингер». Долгие годы у метро «Невский проспект» работал частный книжный магазин, однако в 2021 его выселили в связи с увеличением стоимости аренды. Владелец не желал более сдавать помещение по сниженной 1,5-2 раза арендной ставке, однако власти Северной столице оказались против такого решения.

Вице-губернатор отметил, что в скором времени в доме стартует косметический ремонт, а открытие магазина назначено уже на 14 мая. Власти также заявили, что в день открытия в Доме книги будет представлена подборка произведений о Петре I.

«Под моим руководством создана рабочая группа, она будет заниматься разработкой концепции обновленного магазина. В нее вошли представители Комитета по печати и взаимодействию со СМИ, директор «Подписных изданий» Михаил Иванов, директор издательства «Поляндрия» Олег Филиппов, главный редактор издательства Ивана Лимбаха Ирина Кравцова, издатель комиксов Дмитрий Яковлев и другие», — рассказал журналистам Пиотровский.