Петербуржцев предупредили о сильном ветре и снежных заносах 5 февраля

Жителей Петербурга предупреждают об ухудшении погодных условий в субботу, 5 февраля. Об этом сообщает в социальных сетях региональное управление МЧС со ссылкой на прогноз погоды ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: 5 февраля в ночные часы в Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с. На дорогах гололедица, местами снежные заносы», — сказано в тексте сообщения.

Снежным заносом считается сильный снегопад, который длится свыше 12 часов, скорость ветра при этом составляет более 15 м/с.