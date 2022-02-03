В ноябре 2022 года в Петербурге появятся первые единые квитанции ЖКХ

Петербуржцам придут первые единые квитанции на оплату ЖКХ услуг уже в ноябре этого года. Об этом 3 февраля сообщил первый заместитель председателя жилищного комитета Роман Канивцов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Это будет поэтапный выпуск квитанций, первые квитанции появятся где-то в ноябре-месяце», — пояснил Канивцов.

Также он отметил, что пилотные проекты будут запущены поэтапно во всех районах, чтобы оценить удобство новых квитанций.

Присутствующий в эфире гендиректор «Петроэлектросбыта» Денис Шабарин рассказал, что петербуржцев будут предупреждать о приходе новых квитанций, указывая информацию на старых.