В центре Петербурга завершилась реставрация фасада Аничкова дворца

В Петербурге подошли к концу работы по реставрации фасада Аничкова дворца. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Стоимость работ оценивается в 66,8 миллиона рублей. Реставрация стартовала в 2020 году, после того как завершилась оценка технического состояния западного (садового) дворцового фасада.

Специалисты выяснили что штукатурка и цоколь, облицованный известняковым камнем, пришли в неудовлетворительное состояние.

В итоге были восстановлены утерянные детали декора из гипса, а также отреставрированы двери и оконные рамы.