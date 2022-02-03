В Петербурге в четверг ожидается легкий мороз со снегом

По прогнозам синоптиков, циклон «Филина» принесет в Петербург легкие морозы и снег. Об этом 3 февраля сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В четверг на территории города ожидается температура воздуха от 6 до 8 градусов ниже ноля, также пройдет слабый снег. Ветер будет незначительным. Атмосферное давление повысится.

Ожидается, что за день в городе выпадет около 2,4 мм снега. По данным сервиса «Яндекс», самое холодное 3 февраля было в 1966 году. Тогда столбик термометра опустился ниже -34 градусов.