Петербургская полиция передала рестовраторам сбитый барельеф Мефистофеля

Сбитый в Петроградском районе Петербурга барельеф Мефистофеля передали специалистам на реставрацию. Об этом сообщает газета «Петербургский дневник»

Барельеф, сбитый вандалами с дома №24 по Латинской улице еще в 2015, передали реставраторам для дальнейшего восстановления. Все это время его обломки находились в ведении полиции в качеств вещдока. Специалисты местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры получили «Мефистофеля» в четырех мешках и коробке.

«Наши специалисты будут изучать, смотреть, в каком состоянии фрагменты. В первую очередь очистим их от грязи и пыли. В дальнейшем элементы станут частью экспозиции. Над их оформлением нам еще предстоит подумать. Во время воссоздания барельефа эти фрагменты должны будут помочь проектировщикам и реставраторам в работе над образом Мефистофеля», — привел подробности зампред ВООПИиК Антон Иванов.