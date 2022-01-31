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В Купчино установили 350 новых светодиодных светильников

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© Фото: baltphoto

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На Будапештской дополнительно осветили пешеходные переходы.

Во Фрунзенском районе Петербурга установили 350 новых светодиодных светильников. Об этом 31 января сообщили представители СПб ГБУ «Ленсвет».

Освещение обновили на одной из главных улиц района — Будапештской. Вместо натриевых светильников на четырехполосной магистрали протяженностью 6 километров установили 350 новых светодиодных светильников.

Отмечается, что для удобства и безопасности пешеходов светильники были установлены у 29 пешеходных переходов. Теперь людей будет лучше видно на дороге, а значит сократится аварийность. 

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