Вестибюль станции метро «Технологический институт-1» откроется в марте

Открытие вестибюля петербургской станции метро «Технологический институт-1» намечено на март. Об этом 31 января сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что вестибюль станции откроется в сентябре 2021 года, однако позднее сроки перенесли на февраль-март 2022 года.

Работы по реконструкции станции начались весной 2020 года. В вестибюле за это время были отремонтированы эскалаторы. В настоящее время на станции ведутся необходимые испытания.