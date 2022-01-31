В Петербурге за неделю выпало более 25 сантиметров снега

За неделю в Петербурге выпало более 25 сантиметров осадков в виде снега. Об этом 31 января сообщает пресс-служба комитета по благоустройству города.

«На прошлой неделе Санкт-Петербург сначала оказался во власти циклона "Мари", на смену которому в выходные пришла "Надя". Вместе они оставили за собой более 25 сантиметров снега», — поделились представители Смольного.

Всего дорожные службы вывезли с городских улиц за неделю около 272 тысяч кубометров снега, что составляет примерно 13,6 тысяч наполненных самосвалов. Сегодня на улицы вышло более 1,2 тысяч дворников, а также 1 тысяча единиц техники.