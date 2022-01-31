В Летнем саду заметили следы «загулявшего» зайца

В Центральном районе Петербурга на территории Летнего сада на снегу замечены следы зайца-русака, недавно замеченного на льду Невы. Об этом сообщает «Фонтанка».

Следы животного заметили накануне в Летнем саду. Судя по всему, это именно тот заяц, которого засняли ранее на льду Невы.

Редкий для наших краев заяц-русак петлял между елей на Дворцовой и Шкиперской аллеях парка. Следы замечены рядом с Гербовым фонтаном.

Отмечается, что животное занесено в региональную Красную книгу, так как популяция русаков в области насчитывает всего около 600 особей.