Петербургские ЗАГСы 2 февраля начнут прием заявлений от желающих жениться в августе

В Петербурге 2 февраля ЗАГСы начнут принимать заявление от желающих провести церемонию бракосочетания в последний месяц лета. Об этом 30 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Дворца Бракосочетания № 1 на Английской набережной.

Подать заявление на заключение брака в августе можно будет со 2 февраля как через портал Госуслуг, так и лично в порядке живой очереди в отделе ЗАГС.

Отмечается, что заявлений на регистрацию брака в июле поступило от 1935 пар.