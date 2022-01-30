В Петербурге за прошедшую ночь выпало пять миллиметров снега

За ночь на территории Петербурга выпало около пяти миллиметров снега. Об этом 30 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на метеоролога Юрия Куткевича.

«За ночь выпало пять миллиметров осадков. Влияние этого циклона сохранится и в начале следующей недели. В понедельник и вторник снег, может, не такой интенсивности. Ветер будет ослабевать. Он сохранится юго-восточным, но будет ослабевать, сильного ветра не будет», – поделился наблюдениями метеоролог.

Таким образом, «желтый» уровень опасности может сохраниться в Северной столице до вторника включительно.