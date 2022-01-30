Снегопады задержатся в Петербурге до вторника

Немецкий циклон «Надя» со снегопадами задержится в Петербурге до вторника. Об этом 30 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса.

Циклон с запада принес в Северную столицу обильные снегопады. Так, утром воскресенья наблюдалась метель с порывами ветра до 10 метров в секунду. Синоптик отметил, что снегопады задержатся в городе вторника.

Температура в городе будет держаться в районе минус 1-3 градусов, что несколько выше нормы. Давление ожидается пониженное — около 740 миллиметров ртутного столба.