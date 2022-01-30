Петербуржцев предупредили о метели 30 января

Жителей Петербурга предупредили о возможной метели с порывистым ветром, гололеде и заносах. Данная информация появилась на сайте ГУ МЧС по Петербургу и области.

«По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 30 января ожидается сильный снег, местами метель. Ветер юго-восточный порывами до 18 м/с. На дорогах снежные заносы, гололедица», — говорится в опубликованном ведомством сообщении.

Жителей Северной столицы просят быть осторожнее: не останавливаться под деревьями, рекламными щитами, а также аварийными конструкциями. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.