Путин возложил цветы к братской могиле на Пискаревском кладбище в Петербурге

Президент России Владимир Путин в День Ленинградской Победы посетил Пискаревском мемориальное кладбище и возложил цветы к братской могиле. Об этом 27 января сообщает РИА Новости.

Глава государства почтил память своего брата, захороненного в братской могиле. После этого он возложил венок к монументу «Мать-Родина». Во время церемонии возложения цветов играл государственный гимн.

Мероприятие завершилось шествием военнослужащих в сопровождении оркестра, играющего «Шел солдат» и «От героев былых времен».

На Пискаревском кладбище похоронены около полумиллиона жителей Ленинграда, погибших от голода и в боях. Таким образом, оно считает самым крупным захоронением Второй мировой войны.