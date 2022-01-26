Путин может прибыть с визитом в Петербург 27 января

Президент России Владимир Путин может прибыть с визитом в Петербург ко Дню снятия блокады Ленинграда. Об этом 26 января сообщила правительственная пресс-служба.
«В день 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президент России Владимир Путин посетит Пискаревское мемориальное кладбище, где почтит память погибших воинов-освободителей и жителей города», — рассказали в Кремле.
Отмечается, что 27 января в городе запланированы сразу несколько мемориальных событий. Среди них — онлайн-концерт «Ленинградская Победа», трансляция которого пройдет из БКЗ «Октябрьский».