В подвале Мариинского театра нашли запертых бездомных котят

В Адмиралтейском районе Петербурга из запертого подвала Мариинского театра были спасены бездомные котята. Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Он рассказал, что животные оказались заперты в подвале, во время закрытия продуха, во избежание размораживания и поломки инженерных коммуникаций.

«После обращения неравнодушных горожан волонтёры «Республики кошек и котов» связались с дирекцией театра. Там пошли на встречу и открыли один из продухов, а котятам доставили еду и воду», — поделился с подписчиками вице-губернатор.

Кроме того, волонтеры смогли договориться с Управлением ветеринарии о дальнейшей стерилизации животных.