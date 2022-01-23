В Петербурге 26 января откроется Музей блокадной медицины

В Петербурге в канун Дня полного снятия блокады Ленинграда откроется новый музей блокадной медицины. Об этом 23 января сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
На выставки горожане смогут познакомиться с отреставрированным санитарным автомобилем ГАЗ-АА, который в годы Великой Отечественной войны перевезла из осажденного города по Дороге жизни более двадцати тысяч раненых и больных. Также в экспозиции будут представлены архивные документы, в которых рассказывается о повседневной жизни больницы Софьи Перовской: о работе лечебных подразделений, а также трудностях снабжения.