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Шнуров в своем новом стихе назвал Беглова «выдающимся оратором»

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© Фото: gov.spb

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Артист отметил способность главы города уходить от неудобных вопросов.

Музыкант Сергей Шнуров в очередной раз обратился к губернатору Петербурга Александру Беглов. В этот раз в стихотворной форме. Об это сообщает Neva.Today

Артист в новом стихе ответил главе города на обвинения в информационной атаке. Его Шнуров опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. В нем он назвал Беглова «выдающимся оратором», который мастерски уходит от ответов на вопросы об уборке города и рассказывает о заслугах своих предков.

Напомним, губернатор 21 января прокомментировал обрушившийся на него шквал критики. Он считает это заказной травлей со стороны влиятельных лиц, которые платят «налом» СМИ. 

Ранее Сергей Шнуров выпустил два видео. В одном он затронул проблему вывоза мусора в городе, а во втором в ироничной форме извинился за ролик перед губернатором Бегловым. 

 

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