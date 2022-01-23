В Петербурге возобновил работу Кузнечный рынок

В Центральном районе Петербурга Кузнечный рынок вновь открылся после санитарной недели. Об этом 23 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на официальную группу рынка в социальной сети «ВКонтакте».

Рынок заработал в привычном режиме с 08:00 до 20:00. Арендаторы отметили, что закрытие может быть связано со сменой управляющей компании. В декабре 2021 года Кузнечный передали в ведение Центра контроля качества товаров (продукции), работ и услуг. Ранее рынок был под надзором Агентства по развитию имущественного комплекса Петербурга.

Решение о поередаче принял комитет имущественных отношений.