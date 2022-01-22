В Петербурге проверили ежедневную дезинфекцию подвижного состава общественного транспорта

Главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу Виктор Миненко по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе провел проверку обязательной ежедневной дезинфекции подвижного состава СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Об этом 22 января сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Проверку провели в автобусном парке №1 председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков, а также представители прокуратуры и Управления Роспотребнадзора по Северной столице.

В ходе обработки особо тщательно обеззараживают поверхности, которых чаще всего касаются пассажиры.

Также инспекторы проверили ежедневное обязательное прохождение медицинского осмотра водителей общественного транспорта. Система проверки полностью автоматизирована, что стало новшеством «Пассажиравтотранса».