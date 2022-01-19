Шнуров в новом клипе признался в любви к Беглову

Музыкант Сергей Шнуров выпустил новый клип, в котором признался в любви к губернатору Петербурга Александру Беглову и извинился перед властями за разбросанный мусор. Об этом 19 января сообщает Neva.Today.

Новую песню Шнуров назвал «Покаянная» и ответил в ней на критику со стороны Смольного на песню и клип музыканта под названием «Пока так», вышедших 15 января.

Клип с извинениями можно посмотреть на YouTube-канале Шнурова. В нем артист также в саркастичной форме признается в любви к главе города.

«Виноватый, мусор разбросал и гололёд... А начальство бегало с лопатой, кто ж такую кучу уберёт», — говорится в песне.

Напомним, первый клип был снят у переполненных мусорных контейнеров, а в кадре была видна фотография Беглова.