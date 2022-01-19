Травмированный петербуржец самостоятельно посыпал тротуар песком в центре города

В Центральном районе Петербурга горожане заметили на мужчину на костылях, посыпающего оледеневший тротуар песком.

У сознательного петербуржца оказалась сломана нога в результате недавнего падения на тротуаре. Свои действия он объяснил желанием обеспечить горожанам безопасность на улице.

Не стали ждать коммунальщиков и жильцы дома №50 на улице Марата. Горожане самостоятельно взялись за ломики и стали скалывать лед своими силами.

Тем временем прошла уже половина зимы, а власти Петербурга так и не могут справиться с уборкой снега и льда у улицах. Губернатор Петербурга Александр Беглов обходится телефонными звонками и критикой работы коммунальных служб, пока горожане скользят по городу.