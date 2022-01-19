На Васильевском острове открылся временный мемориал «Линия жизни»

В Василеостровском районе Петербурга у «Витаминной аптеки» открылся временный мемориал «Линия жизни» с фотографиями и историями жертв блокады.

Мемориал «Линия жизни» открылся накануне в День снятия блокады Ленинграда у Дома Бремме, также известного как «Витаминная аптека». Организаторами выступили участники местного сообщества «От Стрелки до Гавани».

На улице появились стенды с фотографиями и краткой биографией жителей блокадного Ленинграда. Все их предоставили организаторам жители Васильевского острова. На сегодняшний день на стендах висят около 60 фотографий, однако любой желающий может успеть принять участие в акции памяти и до 27 января прислать фотографии на электронную почту liniyapamyati@gmail.com.