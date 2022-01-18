Власти Петербурга рассмотрят 20 января вопрос отмены QR-кодов

Власти Петербурга 20 января обсудят вопрос смягчения коронавирусных мер, в том числе отмену обязательных QR-кодов в общественных местах.

«Правительство Санкт-Петербурга регулярно отслеживает изменение санитарно-эпидемиологической обстановки. В случае улучшения ситуации будет рассмотрен вопрос о смягчении действующих ограничительных мер», — рассказал первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Чиновник отметил, что нынешние меры являются временными и могут быть отменены с улучшением эпидемиологической обстановки.

При этом губернатор Петербурга Александр Беглов только недавно заявлял о возможном ужесточении коронавирусных ограничений. Теперь, когда заболеваемость пошла в рост, а в городе распространяется новый штамм «Омикрон», власти решили обсудить отмену QR-кодов.