Петербургский «Водоканал» возглавит Сергей Волков

Лучшее в Петербурге

«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.