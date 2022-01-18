На юге Петербурга будет запущен новый автобусный маршрут

Маршрутное такси К-25, курсирующее между южными районами Петербурга, станет полноценным общественным маршрутом. Уже 15 июля автобус №225 выйдет на маршрут. Об этом 18 января сообщает пресс-служба комитета по транспорту Северной столицы.

Новый маршрут №225 пройдет по Малой Балканской улице от улицы Олеко Дундича до Будапештской улицы, а также по проспекту Юрия Гагарина от Благодатной улицы до улицы Типанова.

Движение автобуса будет осуществляться с интервалами 12-15 минут по будням и 14-18 минут в выходные и праздники с 5:30 до полуночи.