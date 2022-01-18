Петербуржцев с Днем прорыва блокады Ленинграда поздравила Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к петербуржцам с поздравлениями в честь 79-летия прорыва блокады Ленинграда.

«Прорыв укрепил веру в неизбежность полного освобождения от осадного кольца и неотвратимость окончательной победы над фашистскими захватчиками. Впереди был еще целый год ежедневной борьбы, но ленинградцы выстояли и сохранили любимый город, его красоту и величие для следующих поколений», — выступила с речью председатель СовФеда.

Матвиенко также отметила, что долгом каждого петербуржца является сохранение памяти о защитниках Ленинграда и жертвах блокады.

«Дорогие петербуржцы! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!» — подытожила она.