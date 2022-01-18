На месте граффити с Достоевским в центре Петербурга появился портрет вице-губернатора

В Центральном районе Петербурга на месте закрашенного граффити с изображением писателя Федора Достоевского появился портрет вице-губернатора Николая Линченко. Об этом сообщает «Деловой Петербург».
Выбор чиновника был не случайным. Именно Линченко решает вопросы охраны памятников истории и культуры.
Автором граффити с Достоевским на Кузнечном переулке выступил художник Олег Лукьянов. Он отметил, что новая работа не его авторства.
«Обнаружили портрет вице-губернатора Петербурга вместо Фёдора Михайловича. Разборки с Достоевским, безусловно, важнее, чем уборка города!» — отметили жители города.