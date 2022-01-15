  • 15 Январь 2022
USD 15.01.2022 75.7668 +1.1982
USD ММВБ 00:05 74.5602  
EUR 15.01.2022 86.8894 +1.4338
EUR ММВБ 00:05 85.5031  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Новый автобусный маршрут свяжет Петроградский и Василеостровский районы Петербурга

Автор:


© Фото: baltphoto

Темы дня

В дальнейшем маршрут будет продлен до станции метро «Горный институт».

В Петербурге с 15 июля появится новый автобусный маршрут № 220, который свяжет Петроградский и Василеостровский районы. Об этом 15 января сообщает пресс-служба комитета по транспорту. 

Новый автобусный маршрут будет пролегать через мост Бетанкура. Ранее по нему не следовал общественный транспорт. Начало маршрута будет на Крестовском острове, далее он проследует через одноименную станцию метро, Лазаревский мост, метро «Приморская», по Кораблестроителей и Наличной улицам и закончится на Детской улице. Обратно автобус проследует через Косую и Кожевенную линии В.О.

После открытия станции метро «Горный институт» маршрут будет продлен до ее вестибюля. С 15 числа автобус будет следовать по будним и выходным дням с интервалом 19-23 минуты. 

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.12.21
    Опрос Mamba: 19% надеются встретить пару под Новый год
    13.12.21
    Предприниматель Алексей Тайчер. Биография совладельца холдинга «ТФМ».
    06.12.21
    Кадровый вопрос в «Метрострое Северной Столицы» решен на 85%: трудоустроено 3200 человек
    06.12.21
    5 лайфхаков написания резюме на английском
    03.12.21
    Как правильно выбрать квартиру в Санкт-Петербурге?
    29.11.21
    ЛитРес и Mamba выяснили, почему расстаются россияне в 59% случаев
    26.11.21
    АБН: Трансформация бизнеса России за 20 лет
    22.11.21
    Агентство Бизнес Новостей отметит 20-летие конференцией «Трансформации бизнеса России за 20 лет, 2001–2021»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram