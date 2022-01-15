Новый автобусный маршрут свяжет Петроградский и Василеостровский районы Петербурга

В Петербурге с 15 июля появится новый автобусный маршрут № 220, который свяжет Петроградский и Василеостровский районы. Об этом 15 января сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Новый автобусный маршрут будет пролегать через мост Бетанкура. Ранее по нему не следовал общественный транспорт. Начало маршрута будет на Крестовском острове, далее он проследует через одноименную станцию метро, Лазаревский мост, метро «Приморская», по Кораблестроителей и Наличной улицам и закончится на Детской улице. Обратно автобус проследует через Косую и Кожевенную линии В.О.

После открытия станции метро «Горный институт» маршрут будет продлен до ее вестибюля. С 15 числа автобус будет следовать по будним и выходным дням с интервалом 19-23 минуты.