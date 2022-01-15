Петербуржцев предупредили об усилении ветра 16 января

Жителей Петербурга предупредили об усилении ветра в воскресенье, 16 января. Об этом горожанам сообщила пресс-служба ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 16 января в Петербурге ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — предупредили петербуржцев представители ведомства.

Ночью с субботы на воскресенье температура опустится до шести градусов ниже ноля, однако днем снова ожидается оттепель — столбик термометра поднимется до 0 градусов.