Коммунальщики Петербурга убрали с Марсова поля снежные фекалии

В Центральном районе Петербурга коммунальные службы оперативно убрали с Марсова поля фекалии из снега, авторства московского художника. Об этом 15 января сообщает «Фонтанка».
К вечеру на Марсовом поле от пятиметрового арт-объекта остались лишь подкрашенные развалины.
«Объект был убран, так как данная территория является не только ЗНОП [зелёное насаждение общего пользования], но и мемориальным объектом, на котором недопустимо размещение подобных элементов народного творчества», — доложили представители Смольного.
Напомним, что автором снежной скульптуры выступил московский художник Иван Волков, который известен созданием хоррор-снеговиков.