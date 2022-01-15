В петербургском саду Сан-Галли вновь запустят фонтан «Рождение Афродиты»

В Центральном районе Петербурга на территории сада Сан-Галли установят копию памятника «Рождение Афродиты» и запустят фонтан. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

Фонтан планируют включить уже к концу октября 2022 года. К сожалению, петербуржцы не смогут увидеть оригинал скульптуры Матюрена Моро, установленной в саду в 1880-х годах. Еще в 2003 году «Афродита» была признана аварийной. Сейчас она находится в здании КГИОПа.

Заказчиком копии скульптуры стал городской «Водоканал», он и будет обслуживать фонтан.