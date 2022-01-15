В Петербурге 15 января ожидается теплая погода со снегом и порывистым ветром

В субботу в Петербурге ожидается теплая и облачная погода со снегом и порывистым ветром. Об этом 15 января сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Сейчас город находится под влиянием облачного циклона, следующего на восток, а также гребня высокого атмосферного давления. На дорогах ожидается гололедица.

«Ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит около 0 градусов, по области от -4 до +1. Порывы северо-западного ветра 5-10 м/с. Атмосферное давление будет повышаться и составит 755 мм ртутного столба, что ниже нормы», — рассказал своим подписчикам синоптик.