До 2024 года в петербургском парке «Тучков буян» построят Дворец танцев Бориса Эйфмана

В Петербурге до 2024 года в строящемся парке «Тучков буян» откроется Дворец танцев Бориса Эйфмана. Об этом 14 января сообщает вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем телеграм-канале «Пиотровский Online».

«Дворец танцев Бориса Эйфмана будет построен до 2024 года и станет органичной частью парка «Тучков буян», — сообщил подписчикам вице-губернатор.

Кроме того, он заявил что под Дворцом будет построен подземный паркинг. В настоящее время ведутся работы по сооружению инженерно-технического блока.

Ранее в сети появилась информация, что строительство парка «Тучков буян» на Петроградской стороне отменено. В администрации Петербурга ее опровергли.