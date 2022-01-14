Уборкой петербургских дворов займутся жилищные агенства

В Петербурге уборкой внутриквартальных территорий общего пользования займутся жилищные агенства. Об этом 14 января сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главу жилищного комитета.

Для уборки внутриквартальных территорий больше не будут нанимать подрядчиков по конкурсу. Для этого городское правительство намерено преобразовать отрасль и набрать около 5 тысяч работников, на условиях предоставления жилья и оплаты труда не менее 40 рублей ежемесячно. Кроме того, планируется закупить необходимую технику.

Предварительно, новая система в городе может заработать уже в 2023 году.