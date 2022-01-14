В 2021 году в Петербурге застройщики вывели на рынок рекордный объем жилья

В Петербурге застройщики вывели на рынок новостроек в 2021 году рекордный объем жилья. Об этом 14 января сообщает пресс-служба «Петербургской недвижимости».

Консалтинговый центр опубликовал данные, по которым за прошлый год в черте города в эксплуатацию ввели 4,9 миллиона квадратных метров жилой площади. Это в 1,5 раза больше показателей за 2020 год. Похожие данные были в 2018 году, тогда на рынок жилья вывели 4,8 миллиона «квадратов».

49 % жилых площадей были введены в эксплуатацию на территории за КАД. Это также является своеобразным рекордом, в последний раз пригород так активно осваивался в 2012-2013 годах — около 40% от общего объема.

В 2021 строительные компании особо активо продвигали объекты в Пулковско-Волхонском и Ручьях, Буграх-Мурино, Янино, Новосаратовке и Колпино.