В Петербурге сдали в эксплуатацию новое здание следственного отдела по Московскому району

В Московском районе Петербурга в эксплуатацию сдали новое здание следственного отдела. Об этом 14 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Новое здание на Краснопутиловской улице, 50 готово к эксплуатации. Мероприятие по сдаче объекта посетил губернатор Петербурга Александр Беглов, а также руководство СК и члены правительства.

«Город помогает Следственному комитету. Мы завтра будем отмечать 11 лет создания. Город выделил соответствующие средства, подобрал помещение. Очень рачительно расходовали средства на ремонт. Здесь более тысячи квадратных метров. Здесь все необходимое для работы следователей, будет работать порядка 20 человек по Московскому району», – выступил глава города.

Здание было построено 1962 году. Его площадь составляет 1,2 тысячи квадратных метров и имеет вид типового торгового центра тех лет. Капитальный ремонт проводился в 2020-2021 годах.