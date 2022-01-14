Дрозденко прокомментировал действия местных властей в Колтушах

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вспомнил старый анекдот, комментируя действия местных властей в деревне Колтуши. Об этом 14 января сообщает online47.ru.

В настоящее время ведется дискуссия о присвоении Колтушскому сельскому поселению городского статуса. Глава региона отметил, что проведенные общественные слушания ни на что не влияют и назвал их «непонятным и ненужным мероприятием».

«Похоже на пьесу «Много шума из ничего». Видимо, местная администрация не читала новый законопроект о местном самоуправлении. Он упраздняет муниципалитеты первого уровня — городские и сельские поселения — и относит к видам муниципальных образований только городской округ, муниципальный округ и внутригородскую территорию города федерального значения. Администрации и депутатские советы городских и сельских поселений прекратят существование, а сами территории войдут в состав городских или муниципальных округов», — прокомментировал ситуацию губернатор.

В результате, решение об изменениях и результаты проведенных там выборов отменяются. Решение о преобразовании Колтушского поселения в город на основании данных процедур не может быть принято.

«Действия местных властей в Колтушах напоминают тот старый анекдот про петуха, который гонится за курицей: не догоню, так хоть согреюсь», — вспомнил старый анекдот Дрозденко.