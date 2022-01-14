Экологическая акция «Елки в щепки» пройдет в Колпино

В Колпинском районе Петербурга пройдет экологическая акция «Елки в щепки». Об этом 14 января сообщают представители местной администрации.

Акция призвана правильно утилизировать новогодние елки. 15 января у ТК «Пирамида» с 11:00 до 13:00 местные жители смогут сдать на переработку ели, сосны, пихты или ветки от них.

«Главная цель акции — сбор новогодних елок и их отправка на последующую переработку для использования в качестве вторичного сырья, а также привлечение внимания горожан к проблеме раздельного сбора отходов», — рассказали в пресс-службе администрации Колпинского района.

Сданные на переработку деревья отправятся в приют для собак на Вознесенском шоссе. Из них сделают щепу, которая будет использована в качестве подстила для бездомных животных.